В России признали Apple виновной в злоупотреблениях на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений, говорится в сообщении ведомства.

«Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS», – передает ТАСС сообщение службы.

Нарушение выразилось также в том, что Apple установила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям. Компании будет выдано предписание устранить нарушения.

В свою очередь Apple не согласилась с решением (ФАС) России и будет подавать апелляцию.

«Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию», – заявили в компании.

В июле этого года Telegram подал в Еврокомиссию официальную антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Перед этим основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру.

В августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple, в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании.