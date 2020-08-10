Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде выросло до восьми человек

Число пострадавших при пожаре на газовой автозаправке в Волгограде увеличилось до восьми человек, один находится в тяжелом состоянии, сообщили в администрации Волгоградской области.

«Пострадавших восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение обладминистрации.

Тем временем в МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание газовой цистерны на территории автозаправки, передает ТАСС.

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку и взяла на контроль проверочные мероприятия правоохранительных органов по факту взрыва в районе автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным ведомства, на место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Волгограда.

Напомним, ранее сообщалось, что при возгорании цистерны с газом в Волгограде пострадали четыре человека.