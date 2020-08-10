Москва выступила против экстрадиции в США арестованного в ФРГ россиянина Казначеева

Москва настаивает на соблюдении прав арестованного в ФРГ россиянина Дениса Казначеева, выступает категорически против его экстрадиции в США, говорится в заявлении МИД.

«Серьезную озабоченность вызывает задержание германской полицией по запросу американских властей гражданина России, музыканта и диджея Дениса Казначеева. Настаиваем на соблюдении прав россиянина. Рассчитываем на беспристрастное рассмотрение немецким судом его дела. Выступаем категорически против его экстрадиции в США, где давно ведется политически мотивированная охота на «ведьм», «русских хакеров» и «агентов влияния», – передает РИА «Новости» заявление министерства в связи с грядущими переговорами главы внешнеполитических ведомств России и Германии.

В ведомстве подчеркнули, что в таких условиях справедливое судебное разбирательство невозможно.

Напомним, российский ди-джей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.

Друг Казначеева Артем Полянский не исключил, что россиянин стал жертвой кражи личных данных.