США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов

В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Власти США утверждают, что Казначеев в 2010–2020 годах якобы «отмыл со своими пособниками» свыше 1 млн долларов, «используя теневую сеть». Его называют «участником российской кибермафии», сказал источник ТАСС.

Казначеев вину отрицает. Он говорит, что указанные в деле ID и IP не имеют к нему отношения. Казначеев на допросе заявил, что «никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений».

Казначеев арестован на основании ордера, выданного судом одного из округов штата Мэриленд в декабре. Утверждается, что россиянин якобы «отмывал доходы, полученные преступным путем».

Напомним, Казначеев был арестован в Берлине по запросу США.