Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась ростом 10 августа 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,73% – до 2994,15 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,41% – до 1276,69 пункта. Следует из данных Московской биржи.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях