В понедельник синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северный, северно-западный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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