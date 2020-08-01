Москва предупредила Евросоюз о «кибер хаосе» из-за санкций

Введение санкций Евросоюзом за якобы учиненные Россией и Китаем кибератаки приводит к новому политическому противостоянию и «кибер хаосу», заявил МИД.

«Можно сделать вывод, что ЕС предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и наращиванию взаимного доверия. Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС», – говорится в сообщении Facebook министерства.

Ведомство напомнило, что ЕС обвиняет россиян к причастности к «кибер-инцеденту» 2018 года, за год до учреждения механизма кибер-санкций.

«Другими словами, они используют его ретроактивно. Видимо, юристы ЕС намеренно забыли, что закон не ретроактивен», – отметили в МИД.

Напомним, в четверг Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы «причастных к кибератакам». Такое решение принято в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался. Москва заявила, что даст зеркальный ответ на эти санкции.