Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ

Абхазский лидер Аслан Бжания выразил благодарность России за решение об открытии границ с Абхазией, это благотворно повлияет на экономическую ситуацию в республике.

«По согласованию руководств Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране», – цитирует Бжанию ТАСС.

Премьер Абхазии Александр Анкваб заявил, что республика также открывает границу с Россией, передает РИА «Новости».

В субботу премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Абхазией. Россия с 1 августа также возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. По оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов.