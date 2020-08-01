Проценко сказал, как определить коронавирусный кашель Россия открыла границу с Абхазией 1 августа 2020, 15:09 Текст: Алексей Дегтярев

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией. «Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», – говорится в сообщении на сайте правительства. Уточняется, что ограничительные меры перестают действовать в субботу, 1 августа. В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания сообщал, что страна готова открыть границу с Россией, как только стороны примут совместное решение. Россия с 1 августа также возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. По оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов.

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