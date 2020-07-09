Сотрудника пресс-службы правительства Германии заподозрили в шпионаже на Египет

Сотрудник Федерального ведомства печати Германии (отдел прессы в правительстве ФРГ) подозревается в шпионаже в пользу Египта, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на контрразведку ФРГ.

По сведениям издания, сотрудник Федерального ведомства печати Германии, которым руководит официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, на протяжении многих лет шпионил для одной из египетских спецслужб. В декабре 2019 года Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) приняло в отношении подозреваемого «исполнительные меры» – какого характера, не уточняется, передает ТАСС.

Как отмечает издание, мужчина был сотрудником среднего звена, трудился в службе приема посетителей. Правоохранительные органы Германии провели обыск в его помещениях.

Генпрокуратура ФРГ подтвердила изданию, что в отношении мужчины ведется следствие по подозрению в осуществлении тайной агентурной деятельности. Какую информацию он предоставил египетской стороне, пока неизвестно. Будучи сотрудником службы приема посетителей в ведомстве печати мужчина имел, в частности, доступ к данным аккредитованных в ФРГ египетских журналистов, указало издание.

Напомним, в марте переводчика бундесвера осудили за шпионаж в пользу Ирана.