Польша ввела режим киберугрозы

Власти Польши ввели режим киберугрозы из-за опасений атак хакеров перед вторым туром президентских выборов в стране, об этом заявил МИД республики.

«В целях противодействия угрозам в киберпространстве, связанным с организацией второго тура президентских выборов, премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении второй степени режима киберугрозы (BRAVO-CRP) на территории всей страны», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Второй тур выборов намечен на 12 июля, на нем за пост главы государства будут бороться действующий президент Анджей дуда и оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский.

Режим будет действовать с 10 по 13 июля. Введение режима означает усиленный мониторинг за состоянием безопасности телеинформационных систем органов госуправления и систем, входящих в критическую инфраструктуру.

Напомним, в ходе первого тура выборов в Польше Дуда получил 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.