СМИ: Жириновский заранее знал о деле против Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ознакомился с частью материалов уголовного дела задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который также является членом ЛДПР, еще до его ареста, сообщил информированный источник.

«Жириновскому показывали часть материалов за несколько недель до ареста, чтобы продемонстрировать, что дело не политическое и основания для его возбуждения действительно есть», – сообщил источник Ura.ru.

При этом тогда, по словам источника, Жириновский согласился с резонностью возбуждения уголовного дела против Фургала.

Собеседник агентства пояснил, что заявление Жириновского в поддержку Фургала связано с тем, что губернатор имеет большое влияние в партии. «Естественно, сейчас нельзя отрекаться от Фургала, это негативно скажется на рейтинге партии», – добавил источник.

Он предположил, что партия постепенно перестанет высказываться в поддержку Фургала. Инсайдер оценил также реакцию жителей региона на задержание губернатора.

«Народную поддержку Фургал уже успел растерять», – пояснил он.

Помощник пресс-секретаря Жириновского Александр Дюпин заявил, что у него нет данных о том, что глава ЛДПР знал о предстоящем аресте. «Эти события стали неожиданностью», – заявил он.

Ранее Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

При этом Жириновский заявил, что Фургала из ЛДПР не исключат никогда.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.