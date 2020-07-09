Принцесса Иордании вышла замуж за британского журналиста

Иорданская принцесса Райя бинт аль-Хусейн вышла замуж за британского журналиста Нэда Донована, который является внуком писателя Роальда Даля, создавшего повесть «Чарли и шоколадная фабрика».

В конце прошлого года 34-летняя сестра короля Иордании объявила о своей помолвке с Донованом, а в среду влюбленные сыграли свадьбу в Великобритании, передает «Царьград».

В связи с пандемией коронавируса на церемонию пришлось пригласить только самых близких. Принцесса Райя планирует сыграть еще одну пышную свадьбу в Иордании после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Отмечается, что после свадьбы молодожены планируют вернуться в Иорданию.

Нэд Донован работал корреспондентом Times в Индии, занимался международной политикой. Его дед Роальд Даль – британский писатель норвежского происхождения, на счету которого большое количество романов и детских сказок, многие из которых были экранизированы.

Ранее сообщалось, что сестра принцессы Райи, жена премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в Германию, прихватив с собой крупную сумму денег.