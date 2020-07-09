«Новогодний» космический грузовик «Прогресс» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» отстыкован от МКС, сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос.

«Прогресс» отстыковался в 21.22 мск и вошел в атмосферу Земли в 01.05 мск, его несгораемые элементы упали в океан примерно в 1,8 тыс. км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия), передает ТАСС.

Напомним, в декабре Роскосмос сообщил, что «Прогресс МС-13» с новогодними подарками космонавтам причалил к МКС.

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