«Прогресс МС-13» с новогодними подарками пристыковался к МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками космонавтам причалил к Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, «Прогресс МС-13» доставил на МКС 2 тыс. 480 килограммов грузов, в том числе 1 тыс. 360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для экипажа МКС стартовала с космодрома Байконур.

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