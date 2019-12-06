«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для экипажа МКС стартовала с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

Ракета стартовала с 31-й площадки Байконура. Это 21-й космический пуск, осуществленный Россией в 2019-м, до конца года планируются еще четыре, передает РИА «Новости».

В госкорпорации сообщили, что выведение корабля на околоземную орбиту займет около девяти минут, отделение «Прогресса» от третьей ступени ракеты должно произойти в 12.43 мск. Кораблю предстоит добираться до МКС по трехсуточной схеме, его стыковка с модулем «Пирс» российского сегмента МКС планируется 9 декабря в 13.38 мск.



По данным Роскосмоса, «Прогресс МС-13» должен доставить на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 кг сухих грузов, 50 кг воздуха и кислорода, 650 кг топлива и 420 кг питьевой воды.



Тем временем заместитель руководителя научно-технического центра РКК «Энергия» Михаил Беляев заявил, что «Прогресс МС-13» везет на МКС уникальную научную аппаратуру.

«Этот «Прогресс» везет уникальную научную аппаратуру, новую. Это прибор «Терминатор» и два прибора... Это система СОВА (система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры)... По сути, роль космонавтов (при съемке поверхности Земли со станции) выполнит, она крепится на иллюминатор... Она будет наводиться на любые исследуемые объекты без участия космонавтов», – сказал Беляев.

Другой прибор – это управляющий компьютер для российско-немецкого эксперимента ICARUS по изучению миграции животных.

Ранее стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-13», планировавшийся на 1 декабря, перенесен на 6 декабря, при этом стыковка была назначена на 8 декабря.

Напомним, в ноябре руководством полета российского сегмента МКС было принято решение установить дату стыковки корабля «Прогресс МС-13» 9 декабря.

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