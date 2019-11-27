Роскосмос подтвердил перенес стыковки «Прогресса МС-13» с МКС

Роскосмос перенес стыковку грузового корабля «Прогресс МС-13» с МКС на один день по просьбе НАСА, сообщает российская госкорпорация в среду.

«В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon ... намечен на 4 декабря, стыковка – 7 декабря, а на 8 декабря NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полета российского сегмента МКС принято решение установить дату стыковки корабля «Прогресс МС-13» 9 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Ранее стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-13», планировавшийся на 1 декабря, перенесен на 6 декабря, при этом стыковка была назначена на 8 декабря.

Напомним, во вторник в НАСА сообщили, что стыковку российского грузового корабля «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией (МКС) перенесли с 8 на 9 декабря.

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