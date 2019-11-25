Стало известно о переносе запуска «Прогресса» к МКС

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13», планировавшийся на 1 декабря, перенесен на 6 декабря, сообщил источник на космодроме Байконур.

«Пуск запланирован 6 декабря в 12.34 мск», – сказал источник РИА «Новости».

Корабль полетит к МКС по двухсуточной схеме со стыковкой к станции 8-го числа.

Ранее сообщалось, что Роскосмос обнаружил и устранил на корабле некие технические неполадки.

Грузовик должен доставить на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа. Изначально старт планировался как раз на 6 декабря, но был перенесен на 1 декабря по просьбе НАСА, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon.