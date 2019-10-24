Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск корабля «Прогресс» к МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится к Международной космической станции раньше запланированного срока по просьбе НАСА.

Изначально старт планировался на 6 декабря, однако США попросили Роскосмос перенести запуск, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, также запланированной на 6 декабря.

Теперь запуск «Прогресса МС-13» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» планируется 1 декабря в 14.29 мск, его стыковка с МКС – на 3 декабря в 16.41 мск, передает РИА «Новости».

Грузовой корабль производства компании Илона Маска SpaceX Dragon планируют отправить к МКС 4 декабря в 20.48 мск. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его захватит рука-манипулятор и пристыкует к МКС.

Это не первый случай, когда НАСА или Роскосмос переносят запуск, чтобы избежать таких накладок.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.