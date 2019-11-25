Запуск «Прогресса» к МКС могут отложить из-за неисправности

Специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки в российском грузовом корабле «Прогресс МС-13», который должен стартовать к МКС 1 декабря; это может отразиться на дате пуска корабля, сообщили в Роскосмос.

«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13» в рамках программы 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем», – сказали в Роскосмосе, передает РИА «Новости».

Грузовик должен доставить на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа.

О дате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» ведомство сообщит позже. Изначально старт планировался на 6 декабря, но был перенесен на 1 декабря по просьбе НАСА, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon.