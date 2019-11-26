Стыковку «Прогресса» с МКС перенесли

Стыковку российского грузового корабля «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией (МКС) перенесли с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА.

Стыковка состоится в понедельник 9 декабря в 13.38 мск. Причины переноса не уточняются, однако ранее НАСА неоднократно просило «Роскосмос» изменить даты запусков и стыковок российских кораблей «Союз» и «Прогресс», чтобы они не мешали американским кораблям, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-13», планировавшийся на 1 декабря, перенесен на 6 декабря, при этом стыковка была назначена на 8 декабря.

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