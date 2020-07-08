Цыгане напали на семью в Брянске из-за замечания о стае собак

Правоохранительные органы в Брянске начали проверку инцидента, в ходе которого соседи напали на семью, сделавшую им замечание из-за нападения стаи собак. Предварительно, нападавшие являются представителями цыганской национальности.

По данным регионального управления МВД, конфликт произошел в Володарском районе Брянска, где проживает большое количество цыганских семей. В полицию обратился 48-летний местный житель. По словам мужчины, к нему во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они избили мужчину, его жену и родственника.

По предварительной информации, конфликт разгорелся после того, как зять и внучка потерпевшего выехали на велосипедную прогулку. Недалеко от дома недоброжелательных соседей на них напала стая собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, на что те отреагировали агрессивно, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В доме пострадавшего полицейские изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие.

«В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – отметили в региональном управлении МВД.

По словам одной из потерпевших, нападающие являются лицами цыганской национальности. По данным переписи населения 2010 года, в Брянской области проживают 3 тыс.836 цыган, почти полторы тысячи из них живут в областном центре, передает РИА «Новости».

Ранее житель подмосковных Озер напал с ножом на двух полицейских из-за сделанного замечания по выгулу собаки.