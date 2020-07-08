Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили стремление стран наращивать взаимодействие друг с другом, включая поставку углеродов и авиастроение.

Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином в среду прошел по инициативе китайской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Подчеркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества», – отмечается в тексте.

Также китайский лидер поздравил российского коллегу с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции.

Президент России поблагодарил председателя КНР за направление делегации и подразделения Народно-освободительной армии Китая для участия в торжественном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стороны дали высокую оценку уровню стратегического партнерства двух стран, и отметили помощь друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавируса.

Политики подтвердили заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках СБ ООН, а также по линии ШОС и БРИКС.

В ходе переговоров китайская сторона также выразила готовность сотрудничать с Россией создании вакцины от коронавируса нового типа.