Китай выразил готовность вместе с Россией работать над вакциной от коронавируса

Китай готов сотрудничать с Россией в деле создания вакцины от коронавируса нового типа, а также сообща разрабатывать сопутствующие медицинские препараты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Цзиньпин заявил, что сторонам «следует активизировать сотрудничество (...) в таких направлениях, как разработка вакцин и медицинских препаратов», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Китай и Россия должны стремиться к тому, чтобы наши двусторонние отношения постоянно прогрессировали, способствуя обоюдному развитию, повышению уровня благосостояния китайского и российского народов», – подчеркнул он.

По словам Си Цзиньпина, Пекину и Москве следует уделять особо пристальное внимание взаимодействию в области инноваций и высоких технологий. Он также отметил, что стороны должны продолжать плодотворное сотрудничество даже в условиях пандемии.

«Мы помогаем друг другу в борьбе с коронавирусом, оказываем взаимную поддержку. Тем самым китайско-российские отношения в новую эпоху принимают все более насыщенный стратегический характер», – подытожил председатель КНР.

Напомним, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Через несколько дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля.

Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

По условиям эксперимента даже после четырехнедельного нахождения в больнице по прибытии в часть военнослужащий должен внимательно следить за своим самочувствием, чтобы в случае возникновения каких-либо симптомов респираторного заболевания немедленно сообщить врачам. В остальном никаких ограничений у вернувшихся не будет, и после выписки из госпиталя они смогут проводить время на свежем воздухе.

Владимир Путин заявлял, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.

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