В Кремле название условие проведения саммита в «нормандском формате» по Донбассу

Проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) по Донбассу в скором времени возможно, но лишь при выполнении парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков указал, что «при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита в «нормандском формате». При этом «ключевой фразой является именно при выполнении парижских договоренностей», передает РИА «Новости».

Напомним, на минувшей неделе в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине.

Вместе с тем в заявлении офиса Зеленского говорилось, что делегация Украины «подробно, по пунктам» обсудила с другими представителями «нормандской четверки» повестку дня Контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения саммита в «нормандском формате».

Также там заявили, что Россия якобы «взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточнялось, по какому вопросу выработана такая позиция.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД