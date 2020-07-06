Проценко назвал способы избежать второй волны коронавируса в Москве

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6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Спецслужбы США провели против России циничную операцию

100 тысяч долларов за убийство американского военнослужащего для таких людей, как талибы – слишком многоФото: REUTERS
Американские разведслужбы продолжают крайне противоречиво отзываться об очередном скандале, затрагивающем Россию – обвинений в «сговоре» Москвы с талибами. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что информационный вброс очень похож на ряд других подобных операций, которые уже предпринимались против России. Как и кем готовилась эта провокация? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сломайте гитаристу пальцы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нам что нужно? Чтобы Ефремов был наказан. И наказан сурово. Даже жестоко. Показательно. Чтобы ему было больно, чтобы он страдал и искупил свой грех этим страданием. Но отвечает ли этим условиям срок в тюрьме? Подробности...
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Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...
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США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
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    Украина никогда не вернет Донбасс

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

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    Турция лишила Россию вековой мечты

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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
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          • С радостью

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              Проценко назвал способы избежать второй волны коронавируса в Москве

                 6 июля 2020, 20:37
              Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
              Текст: Елизавета Булкина

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              Избежать второй волны заражений COVID-19 в Москве можно с помощью пошагового выхода из режима ограничений и постоянного мониторинга ситуации, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

              «Надеюсь, что нет», – ответил Проценко на вопрос о том, стоит ли ждать вторую волну коронавируса в столице.

              «Карантинные меры же были не одномоментно сняты. (...) Думаю, что этот пошаговый отказ от карантинных мер с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеванием, дают оптимистичный ответ», – передает его слова ТАСС.

              Замглавы терапевтического отделения больницы Валерий Самойленко добавил, что важно учесть фактор внутренней миграции, так как во время действия режима самоизоляции перемещение людей между регионами сократилось, однако в перспективе и в связи с открытием границ есть вероятность роста заболеваемости.

              Проценко предупредил, что в конце эпидемии может увеличиться госпитальная смертность. Это объясняется тем, что в больницах остаются наиболее тяжелые пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии. Обычно у таких пациентов наблюдается полиорганная и дыхательная недостаточность, что зачастую приводит к летальному исходу.

              «И к концу эпидемии именно такие пациенты максимально концентрируются в госпиталях и отделениях реанимации. В то время когда всех пациентов с положительной динамикой выписываем», – пояснил Проценко.

              Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России вторая волна коронавируса такого же масштаба, как первая, маловероятна.

              Последние данные о ситуации с COVID–19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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