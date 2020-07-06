Командующий ВМС Украины пообещал вернуть флот в Севастополь

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Севастополь якобы является главной базой ВМС Украины, и пообещал туда вернуться.

«Главная база Военно-морских сил Украины – это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь», – заявил Неижпапа в интервью газете «Думская».

Главком ВМС Украины заявил, что прослужил в Севастополе всю жизнь, и пообещал вернуться в город. Неижпапа утверждает, что у многих украинских офицеров есть жилье в Крыму, однако он не намерен «соваться» в Крым, пока полуостров «не станет украинским».

«Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка», – приводит его слова РИА «Новости».

Неижпапа ранее заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – заявил Неижпапа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины.

Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил способность ВМС Украины воевать с Россией.

Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.