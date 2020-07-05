Китай отреагировал на обвинения студентов КНР в шпионаже в Бельгии

Доклад спецслужб Бельгии о якобы шпионящих в стране китайских студентах очерняет Китай, он безоснователен, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Доклад абсолютно безоснователен, является чистой воды намеренным очернением Китая. Мы неоднократно заявляли, что Китай развивает отношения с другими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», – цитирует Чжао Лицзяня РИА «Новости».

Представитель ведомства отметил, что с начала 2020 года китайско-бельгийское сотрудничество в образовательной сфере начало стабильно развиваться.

«Мы призываем соответствующие стороны объективно смотреть на двусторонний обмен студентами, прекратить делать безответственные заявления, прилагать больший усилий для укрепления взаимодоверия и сотрудничества», – сказал дипломат.

Напомним, бельгийские спецслужбы заподозрили китайских студентов в вузах страны в причастности к шпионажу в пользу военных Китая. По их версии, студенты увозят полученные в бельгийских университетах знания, «чтобы предоставить их в распоряжение армии своей страны».