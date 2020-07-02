Бельгия заподозрила китайских студентов в шпионаже

Бельгийские спецслужбы заподозрили китайских студентов в вузах страны в причастности к шпионажу в пользу военных Китайской Народной республики.

«Эти студенты увозят полученные в бельгийских университетах знания, чтобы предоставить их в распоряжение армии своей страны», – цитирует РИА «Новости» доклад службы госбезопасности Бельгии.

Китайские студенты военных исследовательских вузов направляются в некоторые страны Западной Европы, включая Бельгию, для получения важных знаний для развития военной сферы, отмечает спецслужба. Согласно докладу, в бельгийских вузах учатся «десятки военных студентов» из Китая.

Бельгийские спецслужбы подготовили программу, которая позволит ученым лучше защищать научные исследования.

По мнению службы госбезопасности, международное сотрудничество может поставить под угрозу интеллектуальную собственность.

Замглавы спецслужбы Паскаль Петри рассказал, что ведомство пытается установить потенциально опасных студентов. «У нас есть возможности по выявлению таких случаев, некоторым было отказано во въезде в Бельгию», – заявил он в интервью местному телеканалу RTBF.

Он добавил, что необходимо гарантировать демократические ценности Бельгии и при этом выявлять возможные угрозы.

В мае президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.