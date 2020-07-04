Турецкая артиллерия обстреляла позиции армии Сирии

Позиции сирийской армии в провинции Идлиб подверглись обстрелу со стороны Турции, сообщают СМИ.

Обстрел велся со стороны наблюдательного поста к северу от города Кфар-Нобуль. По предварительным данным, среди сирийских войск потерь нет, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Масдар».

Петерд этим сирийская артиллерия обстреляла горный район Джебель-эз-Завия, где находятся протурецкие группировки боевиков. Сирийские силы нанесли удар по боевикам в ответ на нарушение перемирия. При этом сообщалось, что несколько снарядов разорвалось поблизости от турецкого наблюдательного поста.

Напомним, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

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