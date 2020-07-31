Смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне отменен в США

Апелляционный суд в США отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне.

В решении суда говорится, что «смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен». Дело передали в нижестоящий «окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора». Решение связано с тем, что проведение процесса в Бостоне, по мнению апелляционного суда, помешало отобрать непредвзятых присяжных.

Также апелляционный суд посчитал ошибочным приговор по трем второстепенным пунктам, которые касаются незаконного ношения оружия – Царнаев будет по ним оправдан, передает РИА «Новости».

Суд заявил, что «ошибка» с проведением процесса в Бостоне потребовала отмены «смертных приговоров», а «ошибка» с пунктами обвинения – отмены приговора по ним.

Решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда.

Напомним, в июне 2015 года Джохару Царнаеву, признанному виновным в организации теракта во время Бостонского марафона в 2013 году, официально вынесли смертный приговор. В результате теракта погибли три человека и более 280 были ранены.