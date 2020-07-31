В Берлине совершено нападение на ТЦ

В Берлине неизвестные совершили нападение на торговый центр в центре города, пострадали минимум 11 человек, сообщают СМИ.

Речь может идти о попытке ограбления с использованием газового баллончика, передает ТАСС со ссылкой на Dpa.

Нападавшие применили слезоточивый газ, сообщила спасательная служба Берлина, передает РИА «Новости».

«Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац», – отметили спасатели.

Берлинская полиция также направила сотрудников на место происшествия, правоохранители уже находятся в торговом центре. Там добавили, что станция метро «Херманнплац» в настоящее время перекрыта в связи с операцией.

Позднее в полиции добавили, что целью четверых нападавших было отделение банка, расположенное в ТЦ. Они скрылись, ведется операция по их поиску.

При этом правоохранительные органы отвергли версию, что нападавшие были террористами. Всего в результате нападения пострадали 11 человек.

В октябре 2019 года мужчина с ножом напал на людей у ТЦ в Манчестере. Он успел ранить четверых, прежде чем его задержали правоохранители.