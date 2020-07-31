Извлечение останков убитых под Сталинградом началось в рамках дела о геноциде в годы ВОВ

В Волгограде в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны началось извлечение останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом, сообщает Следственный комитет.

В сообщении на сайте СК указывается, что «продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны».

Уголовное дело по ст. 357 УК РФ («Геноцид») было возбуждено «по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности».

В течение трех недель велась «кропотливая подготовительная работа, в первую очередь, по отысканию мест массового захоронения сталинградцев и беженцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков».

Удалось «установить прямых очевидцев страшных злодеяний», которые были допрошены в рамках расследуемого уголовного дела.

«Свидетельские показания не только подтвердили, но и дополнили исторические факты, сухо изложенные в официальных бумагах тех лет. В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как будучи подростком жила на оккупированной территории, как своими глазами видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в ее населенный пункт», – отмечается в сообщении.

Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили в километре от соседнего села.

«Именно туда накануне отправилась следственно-оперативная группа, где в ходе производства осмотра места происшествия установлено место массового убийства. Останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены. Даже визуальный их осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом, прежде всего, свидетельствуют пулевые повреждения», – сообщает СК.

Следственное действие на окраине села Водино завершится, когда поднимут 43 беженца, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года.

По ним будут назначен ряд судебных экспертиз. Тем временем сотрудники регионального управления СК России совместно с поисковым отрядом должны будут приступить к раскопкам следующего места массового истребления мирного населения, совершенного на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в период с 17 июля 1942 по февраль 1943 годов.

Напомним, СК возбудил дело о массовых убийствах в Сталинградской области в период ВОВ в начале июля.