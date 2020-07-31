Сенаторы США потребовали назначить спецпредставителя США по Украине

Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о выделении Украине ежегодной военной помощи в размере 300 млн долларов, сообщило Reuters. Документ также предписывает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.

Согласно инициативе американских законодателей, Пентагон и Госдепартамент должны будут доложить Конгрессу о расходах и потребностях украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию Киеву помощи в сфере обеспечения государственной безопасности. Законопроект также предусматривает выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих, передает ТАСС.

Инициатива была представлена председателем комитета по иностранным делам, членом Республиканской партии США Джеймсом Ришем и старшим демократом Робертом Менендесом, к которым присоединились сенаторы-демократы Крис Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцы Роб Портман и Джон Баррассо.

Напомним, в начале июля Палата представителей США, где большинство мест контролирует Демократическая партия, в рамках проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предложила выделить Украине 275 млн долларов в качестве военной помощи.

Напомним также, в феврале в МИД Украины заявили, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года от него добивались назначения нового спецпредставителя по Украине, а также нового посла в Киеве.

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