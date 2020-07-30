Наркологи рассказали о методиках выявления алкоголиков среди водителей Россиянам начали выдавать водительские права нового образца 30 июля 2020, 19:59

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца. Главным отличием документов нового типа от старого является трехъязычная надпись на лицевой стороне удостоверения. Кроме того, фраза «водительское удостоверение» продублирована на французском и английском языках, сообщает Autonews. Отмечается, что благодаря изменениям форму водительского удостоверения приведут в соответствие с российским законодательством и нормами международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене. Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия. Ранее сообщалось, в каких именно странах россиянам необходимо международное водительское удостоверение.

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