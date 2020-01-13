В каких странах нужны международные водительские права?

С зарубежными правами все довольно просто – есть две международных конвенции по дорожному движению. Более старая Женевская от 1949 года, которую поддержали 98 стран, и более свежая Венская от 1968 года (в 2011-м ее обновили) – там 80 государств. Если страна подписала и ратифицировала обе конвенции или как минимум последнюю Венскую (как Украина, например), то там будут действительны российские права. Правда, с одним условием – выданы они должны быть после 29 марта 2011 года, после этой даты на них стали дублироваться надписи на латинице.

А вот если страна по-прежнему является участником только старой Женевской конвенции, то туда лучше взять с собой международное водительское удостоверение. Изначально список таких государств выглядел так, но впоследствии многие страны решили присоединиться к новой конвенции, и Женевская на их территория автоматически перестала действовать. Сейчас перечень не так велик, в нем остались:

Алжир, Аргентина, Австралия, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камбоджа, Канада, Республика Конго, Кипр, Доминикана, Египет, Фиджи, Гватемала, Гаити, Исландия, Индия, Ирландия, Ямайка, Япония, Иордания, Киргизия, Лаос, Ливан, Лесото, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Руанда, Сьерра-Леоне, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, США. В этих странах от вас могут потребовать предъявить международное удостоверение.

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Еще ряд стран подписали Женевскую конвенцию, однако не ратифицировали ее – это означает, что скорее всего, проблем с российскими правами у вас там не будет, но и на всякий случай озаботиться международными бы тоже стоило. В число таких стран, например, входят Чили, Коста-Рика, Индонезия, Мексика, Южная Корея, Испания, Таиланд, Венесуэла.

Но даже несмотря на все сложности с конвенциями, в большинстве популярных среди российских туристов стран, в том числе на Кипре, в США и Таиланде, никаких проблем из-за отсутствия международного водительского удостоверения обычно не возникает. На сайте правительства США, к примеру, прямо говорится о том, что вам достаточно будет иметь при себе лишь «домашнее» удостоверение. Запросить международное могут лишь полицейские в ряде штатов, но не по всей стране.

Иногда сложности могут возникнуть с компаниями, сдающими автомобили в аренду – например, такая проблема периодически встречается в Греции – машину могут не выдать, если у вас нет международных прав.

Так что лучше все же на всякий случай оформить международное ВУ, чтобы обезопасить себя от непредвиденных проблем. Сделать это можно через сайт Госуслуг или в любом МФЦ. Единственный минус – международные права действуют всего три года.

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