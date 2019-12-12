Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

Еще недавно неоспоримым считалось мнение о том, что самое лучшее время для покупки автомобиля – это январь и февраль. Объяснялось это довольно просто – на складах дилеров оставались нераспроданные машины прошлогоднего выпуска, спрос на них падал, поскольку покупатели целились уже на наиболее свежие модели, и как следствие – большие скидки.

И эта тенденция сохраняется до сих пор, но с небольшой поправкой. Российский авторынок падает уже не первый год, производители, как и дилеры, никак не могут заманить покупателя. В ноябре 2019-го, например, было распродано на 8,5% меньше новых машин, чем годом ранее. В другие месяцы ситуация не лучше. Продажи уменьшаются даже у таких массовых брендов, как Renault и KIA, у остальных дела еще хуже.

«Сейчас есть только одна тенденция – рост цен. Причем и на новые, и на подержанные автомобили. Производителям сейчас очень тяжело – с одной стороны, они предлагают все больше опций, что ведет к удорожанию, рубль просел, это тоже вынудило поднять цены, а с другой – падает платежеспособный спрос», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Поэтому дилерам приходится маневрировать – внутренние факторы говорят, что цены нужно увеличивать, а внешние требуют снижать, так как спрос падает, говорит Похмелкин.

Все эти маневры привели к тому, что сейчас в России практически нет разницы, когда покупать автомобиль. В целом особой выгоды вы все равно не дождетесь, поскольку средние цены стабильно растут каждый год. Скидки при этом дилерам приходится разбрасывать по разным месяцам – и летом они вполне могут быть больше, чем зимой или осенью.

«Явной сезонности сейчас не наблюдается. Дилеры, чтобы хоть что-то продать, вынуждены придумывать какие-то акции для стимуляции спроса», – говорит Похмелкин.

Но что касается трендов, повторяющихся из года в год, то наверняка можно быть уверенным в одном лишь «скидочном» периоде – конец осени-середина зимы, говорят эксперты. Автомобили уходящего года начинают распродавать еще в конце октября-начале ноября, а заканчивают – в январе-феврале. Самые лучшие варианты обычно расходятся еще осенью.

«Можно поискать автомобили с серьезными скидками и в декабре, но они, как правило, распространяются далеко не на все модели и не на все комплектации. Что касается скидок на прошлогодние модели в январе-феврале, они встречаются. Но сейчас эта практика не очень распространена, потому что никто не держит у себя больших запасов машин», – заявил газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Таким образом, к январю-февралю может не остаться ни хороших комплектаций, ни даже самих машин. Но спрос сейчас настолько низок, что и эта формула не всегда работает.

«В октябре-ноябре этого года дилеры рассчитывали на хорошие показатели. Но случился провал – и в октябре, и в ноябре. В итоге их ожидания не оправдались. Обычно считается, что продажи в эти месяцы неплохие, но в этот раз не случилось», – рассказывает Похмелкин.

Что же касается рынка подержанных автомобилей, то здесь тенденции более-менее схожие – средние цены повышаются. Но скидок и акций, как в случае с новыми машинами, ждать уже не приходится, так что всерьез рассчитывать на какую-либо выгоду осенью или зимой не стоит. Спрос в эти месяцы действительно несколько падает, однако не до такой степени, чтобы продавцы существенно снижали цены, говорят эксперты.

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