Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

На самом деле все просто – исследования и тесты показывают, что в России городским жителям лучше выбирать фрикционную резину, или «липучки», а тем, кто живет за городом или в сельской местности, можно остановиться и на «шипах».

Так что дело даже не в средних температурах по региону – нельзя однозначно сказать, что на Крайнем Севере актуальнее шипы, а в Центральной России – «липучки». Там, где дороги загружены машинами, где их обрабатывают противогололедными реагентами и где их попросту часто чистят – там актуальнее фрикционная резина.

Универсальность «липучек»

Почему? Потому что она специально предназначена для езды по асфальту при низких температурах – лучше цепляется к нему в мороз, не шумит и не вибрирует. И с каждым годом «липучки» становятся все совершеннее – в них добавляют различные составы, чтобы увеличить их эластичность, появляются технологии, гасящие звук от езды. Всего бывает два вида «липучек» – более жесткие «европейские» и более мягкие «скандинавские». Чем мягче резина, тем лучше будет сцепление с дорогой, это актуально и для зимы. Также «Европейки» быстрее дубеют на морозе, «скандинавки», которых в России все же больше, чуть устойчивее в этом плане.

От шипованной фрикционная резина отличается только, собственно, отсутствием шипов – протектор и даже разрезы в нем (ламели) у них примерно одинаковы. Просто у «липучек» они более глубокие и их порядком больше. Главное же различие – шипы.

Единственный плюс шипов

Шипованная резина хороша только в гололед – точнее, именно при наличии ледяной корки она выигрывает у фрикционной. Причем сразу по нескольким показателям – сцеплению с дорогой и тормозному пути, например. Так что для ее полноценного использования должны сойтись сразу несколько факторов – температура воздуха должна быть около ноля (и не ниже примерно -10°C), и на дороге не должно быть реагентов. Да, и еще «шиповки» более эффективны в поворотах – шипы вгрызаются в дорогу и лучше держат ее, нежели «липучки».

Далее у них идут сплошные минусы – они шумные, быстро изнашиваются на сухих дорогах, дольше тормозят (исключение – гололед). Даже на льду у них есть предел эффективности. При температурах ниже -17°C качество их сцепления с дорогой падает. Это, правда, доказывало исследование 2002 года, и с тех пор производители сильно шагнули вперед, но суть не меняется – когда лед достаточно «закален» морозом, шипы могут не справляться. И тормозной путь при сильных морозах у них снова будет больше, чем у «липучек».

Погодные условия, «благоприятствующие» использованию шипованной резины, тоже бывают довольно редко – в Центральной России это либо поздняя осень, либо уходящая зима. И даже если присмотреться к этим периодам, то станет ясно, что гололедица случается всего несколько раз в год. Например, американские ученые, изучавшие эффективность шипованной резины, выяснили, что даже в северных штатах «шипы» актуальны совсем не часто. В штате Вашингтон, где средние температуры зимой не намного выше, чем в Московской области, это всего 1% от всего зимнего времени. А на Аляске, где в январе держится минус 12–19°C – всего 6% времени.

Эксперты профильных изданий регулярно тестируют и сравнивают виды зимней резины, и вот их выводы:

«Шипованная шина идеальна для обледенелой или укатанной снегом дороги, а также очень хорошо зарекомендовала себя в условиях большой заснеженности, на загородных трассах и в сельской местности; в случаях низкой заснеженности или отсутствии таковой, на расчищенных и обработанных антиледовыми реагентами дорогах шипованная шина проигрывает в целесообразности фрикционной», – это Drive2.

«Для автомобилей, не оборудованных АБС, мы рекомендуем шипованные шины. Фрикционные при торможении на заблокированных колесах резко теряют сцепление. Кроме того, «шипы» рекомендуем начинающим водителям и тем, для кого автомобиль - просто средство передвижения.

Если вы за рулем не один год и получаете удовольствие от управления им, попробуйте мягкие фрикционные шины. Будете приятно удивлены и комфортом, и их способностью цепляться за ледовое покрытие. Только поаккуратнее на льду при околонулевой температуре!» – а это «За рулем».

«Оказалось, что на подъеме с так называемым микстом - когда под колесами одного борта лед, а под другими - снег, разница между шипованными и нешипованными шинами получается незначительной. Даже после остановки на склоне у нас получалось трогаться и заезжать вверх как на шипах, так и на «липучке», – drom.