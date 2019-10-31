Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

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31 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Зачем нужны уголовные дела о преступлениях Великой Отечественной

В 1980 году на городском кладбище Ейска был установлен памятник двумстам задушенным детямФото: adm-yeisk.ru
Следственный комитет возбудил дело против карателей из СС, казнивших в 1942 году более двухсот детей в оккупированном Ейске. Поводом стали архивные данные, недавно рассекреченные ФСБ. Но вот вопрос: не лучше ли сыщикам из СК ловить живых бандитов, чем перебирать в архивах бумаги про эсэсовцев, скорее всего, мертвых просто в силу возраста? Ведь по сути дело было и так раскрыто сразу после освобождения Ейска. Подробности...
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Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох

Та самая подводная лодка, которая так напугала НорвегиюФото: U.S. Military
Норвегия напугана – неподалеку от ее берегов целая группа российских подводных лодок проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». По крайней мере, так со ссылкой на военные источники уверяют местные СМИ. Что в этих сообщениях правда и что на самом деле делают в Норвежском море российские моряки? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО — кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...

Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...

От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
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    США спекулируют на геноциде армян. За Кардашьян или против Эрдогана?

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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              		   31 октября 2019, 20:00
              Фото: Антон Денисов/РИА Новости
              Текст: Алексей Васильев

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              На самом деле все просто – исследования и тесты показывают, что в России городским жителям лучше выбирать фрикционную резину, или «липучки», а тем, кто живет за городом или в сельской местности, можно остановиться и на «шипах». 

              Так что дело даже не в средних температурах по региону – нельзя однозначно сказать, что на Крайнем Севере актуальнее шипы, а в Центральной России – «липучки». Там, где дороги загружены машинами, где их обрабатывают противогололедными реагентами и где их попросту часто чистят – там актуальнее фрикционная резина.

              Универсальность «липучек»

              Почему? Потому что она специально предназначена для езды по асфальту при низких температурах – лучше цепляется к нему в мороз, не шумит и не вибрирует. И с каждым годом «липучки» становятся все совершеннее – в них добавляют различные составы, чтобы увеличить их эластичность, появляются технологии, гасящие звук от езды. Всего бывает два вида «липучек» – более жесткие «европейские» и более мягкие «скандинавские». Чем мягче резина, тем лучше будет сцепление с дорогой, это актуально и для зимы. Также «Европейки» быстрее дубеют на морозе, «скандинавки», которых в России все же больше, чуть устойчивее в этом плане.  

              От шипованной фрикционная резина отличается только, собственно, отсутствием шипов – протектор и даже разрезы в нем (ламели) у них примерно одинаковы. Просто у «липучек» они более глубокие и их порядком больше. Главное же различие – шипы. 

              Единственный плюс шипов

              Шипованная резина хороша только в гололед – точнее, именно при наличии ледяной корки она выигрывает у фрикционной. Причем сразу по нескольким показателям – сцеплению с дорогой и тормозному пути, например. Так что для ее полноценного использования должны сойтись сразу несколько факторов – температура воздуха должна быть около ноля (и не ниже примерно -10°C), и на дороге не должно быть реагентов. Да, и еще «шиповки» более эффективны в поворотах – шипы вгрызаются в дорогу и лучше держат ее, нежели «липучки». 

              Далее у них идут сплошные минусы – они шумные, быстро изнашиваются на сухих дорогах, дольше тормозят (исключение – гололед). Даже на льду у них есть предел эффективности. При температурах ниже -17°C качество их сцепления с дорогой падает. Это, правда, доказывало исследование 2002 года, и с тех пор производители сильно шагнули вперед, но суть не меняется – когда лед достаточно «закален» морозом, шипы могут не справляться. И тормозной путь при сильных морозах у них снова будет больше, чем у «липучек». 

              Погодные условия, «благоприятствующие» использованию шипованной резины, тоже бывают довольно редко – в Центральной России это либо поздняя осень, либо уходящая зима. И даже если присмотреться к этим периодам, то станет ясно, что гололедица случается всего несколько раз в год. Например, американские ученые, изучавшие эффективность шипованной резины, выяснили, что даже в северных штатах «шипы» актуальны совсем не часто. В штате Вашингтон, где средние температуры зимой не намного выше, чем в Московской области, это всего 1% от всего зимнего времени. А на Аляске, где в январе держится минус 12–19°C – всего 6% времени.

              Эксперты профильных изданий регулярно тестируют и сравнивают виды зимней резины, и вот их выводы:

              «Шипованная шина идеальна для обледенелой или укатанной снегом дороги, а также очень хорошо зарекомендовала себя в условиях большой заснеженности, на загородных трассах и в сельской местности; в случаях низкой заснеженности или отсутствии таковой, на расчищенных и обработанных антиледовыми реагентами дорогах шипованная шина проигрывает в целесообразности фрикционной», – это Drive2.  

              «Для автомобилей, не оборудованных АБС, мы рекомендуем шипованные шины. Фрикционные при торможении на заблокированных колесах резко теряют сцепление. Кроме того, «шипы» рекомендуем начинающим водителям и тем, для кого автомобиль - просто средство передвижения.

              Если вы за рулем не один год и получаете удовольствие от управления им, попробуйте мягкие фрикционные шины. Будете приятно удивлены и комфортом, и их способностью цепляться за ледовое покрытие. Только поаккуратнее на льду при околонулевой температуре!» – а это «За рулем».

              «Оказалось, что на подъеме с так называемым микстом - когда под колесами одного борта лед, а под другими - снег, разница между шипованными и нешипованными шинами получается незначительной. Даже после остановки на склоне у нас получалось трогаться и заезжать вверх как на шипах, так и на «липучке», – drom.


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