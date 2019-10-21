Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

В середине октября в Екатеринбурге погибла женщина, пытавшаяся продать собственный автомобиль. Злоумышленники, оказавшиеся впоследствии перекупщиками, попросили ее подъехать в определенное место для встречи. В результате через несколько дней обнаружили тело девушки, а машину нашли через некоторое время уже в Челябинске.

Подобные происшествия поднимают вопрос о мерах безопасности, которые стоило бы предпринимать каждому покупателю или продавцу автомобиля. Их можно разделить на две условных категории: меры физической и юридической защиты.

Что касается элементарных правил личной безопасности, здесь все довольно очевидно. Поскольку любая сделка по продаже авто обычно сопровождается передачей крупной суммы денег, это несет в себе определенные риски – всегда есть вероятность получить по голове и остаться ни с чем. Поэтому по возможности старайтесь брать с собой на встречу компаньона. Кроме того, если вы продавец, то и потенциального покупателя встречайте на своей территории – так будет безопаснее. А для передачи денег лучше вместе с покупателем заехать в банк, где через кассу необходимую сумму могут внести на ваш счет. Таким образом их в том числе проверят на подлинность.

Юридических нюансов гораздо больше, как и рисков, с ними связанных. Остановимся на основных.

Договор купли-продажи

С 2013 года в России не обязательно снимать машину с учета, чтобы ее продать – достаточно только заключить с покупателем договор купли-продажи (ДКП). С этим документом новый собственник пойдет в ГИБДД, чтобы там оформить автомобиль на себя. Машину автоматически снимут с учета и поставят снова уже на нового хозяина.

Договор этот – штука довольно простая и выглядит вот так. В нем содержатся данные об автомобиле, его стоимости, о продавце и покупателе, о дате сделки. Его нужно распечатать в трех экземплярах и затем подписать. Оформление ДКП – едва ли не самая важная часть продажи машины, поэтому с ним стоит быть внимательным.

Какую сумму в нем указывать?

Любой, кто когда-либо продавал машину, наверняка слышал, что в ДКП принято занижать стоимость автомобиля – якобы так уж точно не придется платить НДФЛ. На самом же деле заниженная стоимость может сыграть злую шутку как с продавцом, так и с покупателем. Продавец, указав другую стоимость, формально нарушает статью 122 Налогового кодекса РФ, и если вдруг дело дойдет до суда и там смогут доказать нарушение, то ему придется заплатить 20% от неуплаченной суммы налога. Для покупателя тоже ничего хорошего – если он затем перепродаст машину меньше чем через три года, то ему самому придется указывать сумму еще ниже той, что была в этом ДКП. Иначе придется платить налог – его не взимают, только если машину вы продали дешевле, чем купили.

Так что всегда указывайте в договоре реальную стоимость продажи машины – проблем будет меньше.

Когда передавать деньги?

Лучше всего сделать так: оформить договор, но не подписывать его сразу. Подписать же только после передачи вам денег – когда вы будете уверены, что получили всю сумму и что купюры подлинные. Опять же, это лучше сделать в банке – и там же подписать договор. Одну копию оставьте себе, а две отдайте покупателю. Одну он отдаст в ГИБДД, одну оставит себе.

Нужно ли сообщать о продаже в налоговую?

По закону данные о смене собственника в налоговую посылает ГИБДД, то есть в идеале от вас ничего не требуется. Однако на практике часто выходит по-другому – и бывшим владельцам годами затем могут начислять транспортный налог. Чтобы этого не произошло, лучше самому сообщить в ФНС о том, что машину вы продали. Сделать это можно двумя способами: посетив отделение или через личный кабинет на сайте ФНС. В обоих случаях вам понадобится договор купли-продажи. Так что на всякий случай сохраните себе его копию на компьютер – ее нужно будет приложить к онлайн-заявлению.

Акт приема-передачи

Специалисты также рекомендуют в качестве приложения к договору купли-продажи оформить и акт приема-передачи авто. Он тоже довольно прост и в случае чего подтвердит, что у покупателя не было претензий к состоянию автомобиля.

Есть у него и еще одна важная вспомогательная функция. Если по прошествии 10 дней после продажи авто вам стали приходить штрафы, это означает, что новый владелец не оформил машину на себя. Это тоже решаемо: идите в ГИБДД со своими копиями ДКП и акта приема-передачи, пишите заявление – и машину принудительно снимут с учета. О том, что помимо договора, понадобится и акт, говорится в «Разъяснениях отдельных положений регламента по регистрации транспортных средств», опубликованных МВД.

Перекупщики

Это могут быть как физлица, так и автосалоны. В обоих случаях стоит как минимум быть настороже, поскольку мошеннических схем здесь может быть масса. И хотя опаснее прежде всего покупать у них автомобиль, но вот продавать тоже не рекомендуется. Салон, во-первых, может взять вашу машину «на реализацию» – то есть деньги вы получите только тогда, когда ее продадут. Во-вторых, эта контора может внезапно обанкротиться – и тогда вы не получите ни своего авто, ни денег за него.

Перекупщики, действующие от своего лица, могут быть не менее изощренными – вас могут, например, попросить внести изменения в договор купли-продажи, касающиеся нового собственника. Старую версию причем аннулировать «забудут». Еще один вариант – «серые» ДКП. Перекупщик попросит у вас документы на авто, возьмет пустой бланк договора с вашей подписью и пойдет продавать машину «в кратчайшие сроки». Рисков здесь, понятно, масса.

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