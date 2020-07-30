Миллионам американцев предсказали нищету

Конгрессу США необходимо расширить программу поддержки семей, иначе многие американцы окажутся за чертой бедности, уверены эксперты Urban Institute.

Авторы исследования предсказывают рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года, если не будут введены пособия по безработице, второй пакет стимулирующих мер и расширены ежемесячные дотации на покупку продуктов в рамках SNAP (продовольственные талоны). Меры поддержки входят в законопроект, который уже приняла нижняя палата американского парламента, но пока не утвердил Сенат, передает РИА «Новости».

«Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается», – рассказал один из авторов исследования Грегори Ас.

По его словам, без господдержки эти семьи ждут лишения и затраты во второй половине года, так как эффект от правительственных мер иссякнет к концу июля.

Отмечается, что сильнее всего пострадают семьи, где хотя бы один человек лишится работы. Без мер поддержки уровень бедности в таких ячейках общества к концу года достигнет 15,6%. При этом отмечается, что среди темнокожих и латиноамериканцев таких будет 20%.

По мнению авторов исследования, наиболее эффективными мерами поддержки являются прямые выплаты, которые помогут удержать выше черты бедности 8,3 млн американцев. Отмечается также, что на прошлой неделе в США за пособиями по безработице обратились более 1,4 млн человек. Это означает, что огромное количество американцев нуждаются в помощи государства в условиях пандемии. Отказ принять законопроект приведет к катастрофе, уверены в Urban Institute.

Напомним, в июне госдолг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 26 трлн долларов. При этом, по словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.