Госдолг США вырос до рекордной отметки

Государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки, остановившись на уровне в 26 трлн долларов, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на министерство финансов страны.

Предположительно, это связано с ростом действий властей по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Кроме того, по данным минфина США, за время президентства Дональда Трампа госдолг вырос на 6 трлн долларов.

Еще в апреле эксперты предсказали рост госдолга Соединенных Штатов и американских корпораций на фоне пандемии нового коронавируса до рекордных значений.

12 апреля в США начались выплаты в рамках мер по спасению американской экономики. По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.