Сестру жены белорусского политика Цепкало задержали в Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке.

«Мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, сегодня неизвестные люди в гражданском прямо на парковке посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении... Может, это МВД для дачи показаний, может, КГБ, причины задержания неизвестны. Я расцениваю это, как политическое давление», – цитирует РИА «Новости» Цепкало.

Она добавила, что «получила повестку в МВД: вызывают для дачи показаний по делу, которое было заведено против моего супруга Валерия Цепкало (по заявлению от) турецкоподданного гражданина». По словам Цепкало, утром в четверг она поедет для дачи показаний в «управление по борьбе с организованной преступностью».

Напомним, Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста.

Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.

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