Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

Военнослужащий Черноморского флота России заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева, сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже заключил военного под стражу.

В июне начальник районного отдела полиции в Курской области, подполковник Дмитрий Борзенков был задержан за государственную измену, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.