ФСБ задержала начальника райотдела полиции в Курской области за госизмену

Начальник районного отдела полиции в Курской области, подполковник Дмитрий Борзенков задержан за государственную измену, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ РФ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным контрразведки, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений» СБУ, он «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

В мае Украина обвинила начальника оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС России в подстрекательстве чиновника из украинского правительства к совершению госизмены.