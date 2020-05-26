Киев обвинил российского разведчика в подстрекательстве чиновника к госизмене

Украина обвинила начальника оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС России в подстрекательстве чиновника из украинского правительства к совершению госизмены.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора, сотруднику спецслужбы России сообщили о подозрении в подстрекательстве.

По данным следствия, россиянин в 2017 году привлек к сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность замглавы протокола премьер-министра Украины с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Отмечается, что чиновник был признан виновным в госизмене в пользу российских спецслужб, получил тюремный срок. В сентябре 2019 года в рамках обмена он был передан России.

В пресс-службе офиса генпрокурора сообщили, что досудебное расследование продолжается.