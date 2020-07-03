Путин о поправках в Конституцию: Мы приняли это решение вместе

Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России, принятие поправок означает не созерцание, а действие, заявил президент Владимир Путин

«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», – сказал Путин на встрече рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

«Мы приняли это решение вместе», – отметил президент, обращаясь к россиянам.

Глава государства поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции РФ в бюджете, федеральных программах и нацпроектах.

«Обращаюсь к правительству, главам регионов, парламентариям. Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах», – отметил он.

Все нормы, включенные в Основной закон, означают не созерцание, а действие, подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что было сделано все, чтобы обезопасить граждан, голосовавших по поправкам.

«В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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