|
3 июля, пятница | Последнее обновление — 12:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минздрав назвал число умерших от коронавируса врачей в России
Разделы
США и Британия присвоили чужое золото со всего мира
Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам
Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой
Гей-браки вторглись в православный мир
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Когда говорит травма, разум молчит
Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
Каким будет мир без лидерства США
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook