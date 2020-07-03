Минздрав назвал число умерших от коронавируса врачей в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса умерли 40 врачей, назвав это самой верной проверенной информацией, так как по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.

Мурашко заявил, что на данный момент в России «произведено 40 выплат Фондом соцстрахования», также «есть случаи, по которым ведется расследование», передает «Интерфакс».

Он отметил, что работа в «красных зонах» больниц с коронавирусными пациентами – это повышенный риск, за который предусмотрены специальные доплаты. Однако минимизировать риски можно, если работать со всей защитой и по всем правилам.

Также Мурашко заявил, что, на его взгляд, россияне вряд ли смогут вернуться к нормальной жизни раньше февраля 2021 года. Он подчеркнул, что должна быть разорвана цепочка передачи вируса, передает ФАН.

В понятие «нормальная жизнь», по его мнению, входят походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых.

Мурашко отметил, что носить маску не обязательно, если нет скопления людей, например, когда человек находится на даче, однако нужно продолжать пользоваться этим средством защиты, если речь идет о закрытых помещений, хождении по улицам. Он напомнил, что маску нужно менять каждые несколько часов.

От масок можно будет отказаться при двух условиях: «Если появится средство, в котором будем на 100% уверены как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять».

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России якобы умерли 489 медиков, у которых был коронавирус. При этом в пресс-службе Росздравнадзора отметили, что это не официальная информация. По данным ведомства, речь идет о данных, «циркулирующих» в Сети.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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