Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Белоруссии Александру Лукашенко по случаю государственного праздника – Дня независимости республики.

В поздравлении отмечается, что отношения между Россией и Белоруссией развиваются в духе дружбы и союзничества. Налажены продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны. Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.

«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран», – подчеркнул Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Тем временем Лукашенко заявил, что россияне и украинцы якобы завидуют белорусам, которые живут «в безопасной, спокойной стране».

Лукашенко также сообщил, что белорусы пытались достичь своей независимости «более тысячи лет» путем борьбы с захватчиками, суровым климатом и угнетателями. Он уверил в том, что Белоруссия сохранит свою независимость и мир, несмотря на «передряги современности».

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