Лукашенко заподозрил россиян и украинцев в зависти белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы якобы завидуют белорусам, которые живут «в безопасной, спокойной стране».

«Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Он также отметил, что белорусы живут и не понимают, «как это нам досталось», подчеркнув, что все «это сделали мы с вами».

«Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что среди старшего и среднего поколений основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».

Ранее президент Белоруссии заявил, что «взвалил на себя непосильную ношу», а не монополизировал власть в республике. По его словам, жители страны сами выбрали модель государства с сильной президентской властью.

Лукашенко также сообщил, что белорусы пытались достичь своей независимости «более тысячи лет» путем борьбы с захватчиками, суровым климатом и угнетателями. Он уверил в том, что Белоруссия сохранит свою независимость и мир, несмотря на «передряги современности».

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