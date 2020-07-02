Лукашенко пожаловался на «непосильную ношу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «взвалил на себя непосильную ношу», а не монополизировал власть в республике. По его словам, жители страны сами выбрали модель государства с сильной президентской властью.

Лукашенко, выступая на мероприятии, посвященном Дню независимости Белоруссии, напомнил, что в 90-х граждане страны на референдуме сделали выбор в пользу сильной власти, которая сможет обеспечить стабильность и безопасность.

«Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть – взвалил на свои плечи непосильную ношу», – сказал президент, передает БелТА.

По его мнению, в 90-х страна была «кровавым обрубком большого, великого государства – Советского союза». «Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что желающим реформ в стране придется в дальнейшем «с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», а в результате этих реформ «кто-то набьет карманы».

Также белорусский лидер заявил, что страна не будет следовать сценариям «заграничных кукловодов», поскольку это грозит утратой национальной идентичности.

«Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят, как я уже говорил, заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны», – сказал Лукашенко.

Также в ходе своего выступления глава республики заявил, что Белоруссия не намерена бежать от России, просто желает, чтобы к ней относились «по-человечески».

Во вторник центризбирком Белоруссии получил пакет документов от Лукашенко для регистрации кандидатом на пост главы республики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД